МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Болгария вслед за Венгрией может заключить долгосрочный контракт на поставку российского газа при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. "Газпром" начал поставки по "Турецкому потоку" в Хорватию

Поскольку сейчас в Болгарии действует техническое правительство, такие вопросы пока не рассматривались, уточнила она.

Посол добавила, что у России нет оснований опасаться отказа Болгарии от ее трубопроводного газа в пользу СПГ, поскольку сжиженный газ гораздо дороже.

Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение", — отметила Митрофанова.

В конце сентября "Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

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