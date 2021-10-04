КИЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Информация о возобновлении "Газпромом" транзита газа через Украину в направлении Венгрии не соответствует действительности, написал в Facebook гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. В Европе началась паника из-за роста цен на газ

Фиксирующиеся потоки газа являются реэкспортом топлива, хранившегося в украинских ПХГ, уточнил он.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности", — заявил Макогон.

В воскресенье вечером венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ фиксировал поток газа через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе в объеме чуть более 200 тысяч кубометров в час.