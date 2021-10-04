МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Пользователи польского портала Interia обсудили статью о серьезных экономических проблемах, которые ожидают ЕС в 2022 году из-за ситуации с газом. Автор этой заметки спрогнозировал небывалый рост цен на электроэнергию и продукты. Он сказал, что считает, что таким образом Россия затягивает петлю вокруг континента. Об этом сообщает РИА Новости. Forbes предупреждает о скорой энергетической катастрофе в Европе

Многие читатели сказали в ответ, что страны сами виноваты в своих проблемах.

"Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и все такое), а сейчас вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа. Радуйтесь и закупайте его в США или Катаре, ведь вы с упорством, достойным лучшего применения, боролись именно за это", — заявил пользователь с ником Tadek.

"Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции", — отметил Demos.

Пользователь Polskie написал, что "русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет". Экономист предсказал Украине "газовую инквизицию"

"А все из-за безумцев из ЕС, которые поставили какие-то абсурдные климатические цели. На Евросоюз приходится десять процентов мировых выбросов, если мы ограничим их здесь на сто процентов, это ничего не даст, ведь 90% останется. Между тем Европа похоронит свою экономику и обречет на нищету своих жителей. Это больные люди!" — поделился Tomasz.

"Евросоюз может грозить Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги", — подвели итог читатели.