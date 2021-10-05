МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Газпром" на фоне роста цен на газ в Европе может снова поднять свой прогноз по его экспортной стоимости на 2021 год до 300 долларов за 1 тысячу кубометров с текущих 270 долларов, полагают эксперты "Атона". Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров

"Газпром" подтвердил свой прогноз по экспортным ценам на 2021 год на уровне 270 долларов за тысячу кубометров, но мы ожидаем, что прогноз, вероятно, вскоре будет повышен до около 300 долларов за тысячу кубометров, учитывая текущие уровни цен", — пишут аналитики в отчете по итогам поездки на Амурский ГПЗ "Газпрома".

"Газпром" в августе уже поднимал прогноз по средней цене поставок своего газа в Европу на этот год — на 30%, до 269,6 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, исходя из данных "Атона", ожидаемая цена может вырасти еще примерно на 10%.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского хаба TTF выросла более чем вдвое. На данный момент стоимость фьючерсов на газ превышает 1300 долларов за 1 тысячу кубометров — это исторический максимум.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.