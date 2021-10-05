МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает на увеличение доходов бюджета от экспортной пошлины на газ на фоне рекордно высоких цен на "голубое топливо" в Европе только в краткосрочной перспективе, рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев. В Минфине рассказали о планах повышения порога ФНБ

По его словам, рост доходов в бюджет на фоне высоких цен на газ в Европе можно оценить с краткосрочной и долгосрочной точки зрения.

"Краткосрочно – понятно, что в этом году будут больше экспортные поступления в стоимостном выражении "Газпрома" в связи с ростом цен (на газ – ред.) в Европе, потому что многие контракты привязаны уже не к цене на нефть, а к спотовым", — рассказал Колычев.

Он пояснил, что расчет экспортной пошлины напрямую привязан к контрактным ценам, в то время как расчет НДПИ базируется на цене, привязанной к нефти. В Минфине прокомментировали оценки инфляции в России

"Поэтому здесь дополнительных поступлений бюджета – они будут в меньшей степени, чем сравнимый рост поступлений, который происходит в связи с ростом цен на газ", — добавил он.

Если же ориентироваться на исторические тренды, то отклонение контрактных цен на газ от цен, привязанных к нефти, неустойчиво и долго не продолжается, уточнил Колычев. Обычно превышение контрактных цен над привязанными к нефти происходит в хорошую для производителя конъюнктуру, и наоборот – в плохую конъюнктуру спотовые цены бывают ниже, чем привязанные к нефти.

"Если взять долгосрочный период — то да, волатильность вокруг этих цен есть, но вот устойчивого отклонения нет", — заключил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Цены ставили рекорд за рекордом, а 5 октября они достигли 1300 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, Колычев подчеркнул, что Минфин России не планирует менять требования к "Газпрому" по выплате дивидендов в связи с рекордными ростом цен на газ в Европе.

"Требования по дивидендам универсальны, поэтому нет, не планируем. И, собственно говоря, повышение цен (на газ — ред.) ведет к росту базы, с которой платятся дивиденды, поэтому здесь все автоматически работает", — сказал Колычев, отвечая на вопрос о том, нет ли в планах Минфина изменить дивидендные требования к "Газпрому".

Комментируя тему высоких цен на газ с точки зрения повышения налога на добычу полезных ископаемых для газовой компании, Колычев отметил: "По поводу НДПИ — я не слышал таких обсуждений". Ранее в сентябре об этом же говорил и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, министерство в целом не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" из-за цен на газ.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского хаба TTF выросла более чем вдвое. Очередной рекорд зафиксирован сегодня — более 1350 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Газпром" работает над увеличением базы для расчета дивидендов, говорил в конце августа глава финансового департамента компании Александр Иванников. По итогам первого полугодия 2021 года база для выплаты дивидендов "Газпрома" достигла 845 миллиардов рублей, почти в 1,5 раза превысив показатель за весь 2020 год.