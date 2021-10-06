МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Это плохо не только для его потребителей, но и для поставщиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергея Комлева в ходе Петербургского международного газового форума. Из аутсайдеров в дамки. Рубль, доллар и евро в эпоху дорогого газа

По его мнению, в таких галопирующих ценах на газ "нет ничего хорошего". В частности, за последние семь месяцев прекратился рост спроса на газ в электроэнергетике, а за последнюю неделю, наоборот, вырос спрос на уголь. Таким образом, указал он, в Европе началась "деградация" спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление.

Комлев подчеркнул, что покупатели не видят смысла в закупках по нынешним ценам, и это сказывается на объемах поставок.

"Отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе, например, завод по производству удобрений. Разорились поставщики природного газа конечных потребителей", — добавил он.