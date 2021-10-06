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https://1prime.ru/gas/20211006/834885006.html
Стоимость газа в Европе превысила $1550 за тысячу кубов
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум, свидетельствуют данных ICE Futures... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, биржи, торги, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум, свидетельствуют данных ICE Futures.
Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов в 10.04 мск достигла 1596,8 доллара за тысячу кубических метров.