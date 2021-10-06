МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум, свидетельствуют данных ICE Futures.

Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов в 10.04 мск достигла 1596,8 доллара за тысячу кубических метров.