КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе создают дополнительные фискальные риски для Украины, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "РБК-Украина". В Европе опасаются замедления экономики на фоне энергокризиса

В связи с этим проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с Международным валютным фондом, добавил Марченко.

"Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций", — сказал он.

Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгового дня среды обновила очередной максимум, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.