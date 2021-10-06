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https://1prime.ru/gas/20211006/834886450.html
В Киеве назвали дополнительные риски для Украины из-за высоких цен на газ
Газ
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Высокие цены на газ в Европе создают дополнительные фискальные риски для Украины, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "РБК-Украина". В связи с этим проект... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, бюджет, украина, цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе создают дополнительные фискальные риски для Украины, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "РБК-Украина".
В связи с этим проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с Международным валютным фондом, добавил Марченко.
"Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций", — сказал он.
Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгового дня среды обновила очередной максимум, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.