БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Причиной роста цен на газ в Еврозоюсе стала ошибка Еврокомиссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнени, ЕС нужно менять свою политику, хотя бы частично.

"Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают", — сказал Орбан перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.

Он подчеркнул, что Венгрию проблема газовых цен не затронула, но страна противостоит другим вызовам, в частности, связанным с "зеленым" пактом Евросоюза, а также налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей.