БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Газа в хранилищах Европы уже достаточно для покрытия зимних нужд, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергию. В Венгрии назвали причину роста цен на газ

"Подземные газовые хранилища заполнены примерно на 75% в Европе. Этот уровень ниже среднего показателя за последние десять лет, однако этого достаточно, чтобы покрыть нужды зимнего сезона", — сказала Симсон.

По ее прогнозам, цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны. "Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса", — сказала Симсон.