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Цена фьючерсов на газ превысила $1650 за тысячу кубов
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures. Стоимость "голубого топлива" продолжает обновлять... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.
Стоимость "голубого топлива" продолжает обновлять исторические максимумы и растет на 19% по отношению к расчетной цене вторника.