МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает совместные закупки природного газа, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз-Западные Балканы в Словении. Лидеры ЕС обсудят создание газового резерва для сдерживания цен

"Общие закупки газа всегда хороши, в том смысле, что если несколько крупных игроков, то есть 20 с лишним в случае Европы, объединили свои силы, то цена на спотовых рынках могла бы быть ниже", — сказал Моравецкий.

Польского премьера беспокоит то, как цены на энергию отражаются на росте инфляции. По его словам, оптовые цены на газ в Польше одни из самых низких в Европе. "Но проблема всей Европы — также и проблема Польши", — подчеркнул премьер.

Ранее с предложением обсудить вопрос ценообразования на электроэнергию и газ на европейском рынке выступил премьер Испании Педро Санчес. "Мы попросили Европейский совет и Еврокомиссию провести подробные дебаты в октябре, они будут назначены на 21 октября. Мы ждем сообщение ЕК. Мы просим ЕК, чтобы она была решительна. Это беспрецедентный кризис, и нужны чрезвычайные, инновационные, убедительные меры, чтобы можно было сдержать рост цен на электричество", — сказал Санчес перед саммитом.