МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Баку планирует расширить географию своих поставок газа в Европу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан может стать поставщиком газа для многих стран ЕС и готов работать в этом направлении с Брюсселем.

"Азербайджан в конце 2020 года начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие страны ЕС. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок ", — сказал президент.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на 100 лет.