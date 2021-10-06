С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировал выполнить к 1 ноября, работа идет в графике, заявил журналистам зампред правления компании Виталий Маркелов в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021). В Еврокомиссии оценили, хватит ли ЕС газа зимой

"Продолжаем закачивать. Пока еще тепло. Отбор еще не начинаем", — сказал Маркелов, отвечая на вопрос о том, продолжается ли закачка газа в ПХГ России.

При этом на уточняющий вопрос, идут ли работы в графике, он ответил: "У нас — в "Газпроме" — всегда все в порядке".

В августе "Газпром" говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.