МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов в лидером Сербии Александром Вучичем, попросившим помощи в связи с удорожанием газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Молдавии рассказали о нехватке российского газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен просить помощи у главы РФ Владимира Путина в связи с ростом цен газа. Сербский президент находится в Словении, где в среду проходит саммит ЕС — Западные Балканы.

"Предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров ЕС и региона", — заявил Вучич журналистам. Он сообщил, что в четверг встречается с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и хочет передать ему личное сообщение для Владимира Путина с просьбой оказать помощь в этом вопросе.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. К 14.29 мск стоимость газа опускалась до 1499 долларов, замедлив рост ко вторнику почти до 8%. К 14.35 мск падение ускорилось до 1325 долларов за тысячу кубов (снижение на 4,7% ко вторнику). Таким образом, по отношению к рекордному значению среды цена растеряла более 600 долларов.