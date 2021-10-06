КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Объем транспортировки газа из ЕС на Украину в сентябре 2021 года составил почти 665 миллионов кубометров, что является наивысшим показателем в 2021 году и превышает объемы транспортировки в сравнении с августом на 17%, сообщила в среду пресс-служба "Оператора ГТС Украины". На Украине предложили дополнительные мощности по транзиту газа в ЕС

"В сентябре 2021 года объем транспортировки газа из ЕС на Украину составил почти 665 миллионов кубометров — это самый высокий показатель в 2021 году. … По сравнению с августом 2021 года импорт газа в сентябре вырос на 17% — на 98 миллионов кубометров. Лидером-экспортером газа на Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% или 603 миллиона кубометров", — говорится в сообщении на сайте оператора.

Отмечается, что экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 миллиона кубометров. За 9 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 миллиарда кубометров газа, экспорт и реэкспорт за аналогичной период составил 1,149 миллиарда кубометров.

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона — вырос импорт газа на Украину, вырос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию — основного экспортера газа на Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода "Северный поток 2", — прокомментировал ситуацию на рынке гендиректор оператора Сергея Макогон.

Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины.

В пятницу, 1 октября, "Газпром" начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. После этого Украина заявила, что "Газпром" прекратил транзит газа через ее территорию в Венгрию. Сохраняющиеся на венгерско-украинской границе поставки, которые теперь идут в значительно меньших объемах, "Оператор ГТС Украины" объяснил реэкспортом европейскими трейдерами газа, хранившегося в украинских ПХГ. Для Украины ситуация осложняется тем, что Киев потерял возможность виртуального реверса газа с венгерской территории через свою ГТС.