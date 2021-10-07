МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Лидеры стран Европейского союза понимают ошибки, которые привели к историческому скачку цен на газ, но не будут их признавать, считает немецкий политолог Александр Рар. В дело вступает Китай: мир ждет новый скачок цен на газ

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. На этом фоне в Европе в целом и в Германии в частности СМИ спекулировали о том, что определенную роль в этом мог сыграть российский "Газпром". В ФРГ и РФ заявляли, что "Газпром" выполняет все свои обязательства.

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например, на бирже в Санкт-Петербурге.

"Слава богу, что еще остаются разумные люди, которые успокаивают горячие головы. Если посмотреть на СМИ, в том числе в Германии, то они просто нерационально, как в театре абсурда, ищут поводы нанести удар по России", — заявил Рар РИА Новости.

Он подчеркнул, что в том числе и Украина признает, что "получает то, что закупила". "Так что попытка сделать из России виновника терпит крах", — продолжил эксперт.

По его словам, в отличие от Ангелы Меркель другие политики в ЕС менее взвешенно подходят к проблеме скачка цен на газ. "Европейцы не признают, что они ошиблись, они этого не хотят. Сейчас многие европейские лидеры говорят, что хорошо, что цены на газ растут, потому что это поможет отказаться от газа, люди почувствуют, что газ дорогой, и мы будем переходить, нужно просто пережить эту сложную фазу, но она позволит дать толчок возобновляемой энергетике", — заявил Рар.

По его словам, проблематичность ситуации заключается в "психологическом факторе" — быстрый переход к "зеленой" экономике в ЕС "провозгласили как идеологию". "Европейцам придется признать, что их радикальная "зеленая" революция не реализуется. Да, нужно переходить на возобновляемые источники, но делать это не радикально, а более трезво, в сотрудничестве с другими странами. Это может быть большим ударом и по Европе, и по Германии, которая хотела стать локомотивом "зеленой" революции", — пояснил он.

Поэтому, по словам эксперта, это может привести к попыткам ряда политиков нагнетать напряженность в отношениях с Россией. "Некоторые не знают от злости куда деться — Россия должна была проиграть, а она, оказывается, выигрывает", — пояснил собеседник агентства.