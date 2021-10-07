МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Проект "Северный поток-2" может быть введен в строй до конца года, иначе Европа замерзнет, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Эксперт считает, что ЕС понимает свои ошибки в газовой политике

"Проект "Северный поток-2" может быть запущен до конца года, сейчас идет заполнение первой нитки. Иначе Европа замерзнет", — сказал сенатор в ходе брифинга в четверг.

Он подчеркнул, что ситуация на газовом рынке Европы с высокими ценами на топливо "сложилась в первую очередь благодаря США".

Джабаров напомнил, что американцы активно лоббировали поставки европейцам своего сжиженного газа, но в итоге направили его в Юго-Восточную Азию, где выше цены и хороший рынок сбыта.

Говоря о перспективах транзита российского газа через украинскую территорию, политик отметил, что "Россия не собирается наказывать Украину, хотя отношения у нас очень плохие, и не по нашей вине".

По мнению законодателя, Украина "ведет себя странно" — критикует Россию, при этом требуя продолжения транзита нашего газа через свою территорию.

"Мы не отказываемся от транзита газа, мы все-таки понимаем, что власти в Киеве – это одно, а народ Украины – это другое", — отметил он.

При этом Джабаров добавил, что и сами украинские граждане стали жертвами правящего в Киеве режима. "Газпром" надеется завершить укладку "Северного потока-2" в считанные дни

Он также добавил, что трубопроводная система досталась Украине как подарок от Советского Союза, так исторически сложилось.

"Но никто не собирается вкладываться в ее реконструкцию", — отметил он.

По мнению законодателя, "мы туда деньги вкладывать не будем, это совершенно неблагодарное дело".

При этом сенатор полагает, что перспективы для Украины в этом плане не радужные.

По его словам, рано или поздно Европа встанет перед выбором – либо стабильные поставки газа через проекты "Северный поток" — первый и второй, "Южный поток", или чтобы кто-то вкладывал деньги в газотранспортную систему Украины.