МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. "Газпром" объяснил свое неучастие в торгах ранним отопительным сезоном

"Что касается цен, вы видите, что в тех странах, которые имеют долгосрочные контракты, никаких проблем сегодня нет. Те страны, которые в своё время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать на бирже, они имеют проблемы сегодня, цены резко подскочили", — отметил он.

Зубков подчеркнул, что "Газпром" обеспечивает все контрактные обязательства.

"То, что "Газпром" надежный поставщик энергии, показали 60 лет поставок газа в Европу", — добавил он.

Цена на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.

Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.