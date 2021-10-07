МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство ФРГ считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен на основании заключенной с США договоренности, говорится в ответе германского кабмина во главе с канцлером Ангелы Меркель на запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ старого созыва, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Депутат: говорить о военном потенциале "Северного потока-2" неуместно

"Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток 2", — говорится в ответе кабмина на депутатский запрос.

Отвечая на вопрос, почему правительство Германии по-прежнему видит необходимость вести переговоры о европейском проекте "Северный поток 2" с США, в документе указано, что Берлин "находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности", который включает "озабоченность США по поводу проекта "Северный поток 2", а также связанные с этим санкционные угрозы". Этот обмен также имеет "доверительный характер", и "эти переговоры конфиденциальны".

Правительство ФРГ также исходит из того, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года.

"Северный поток 2" — трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.