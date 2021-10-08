НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — ПРАЙМ. Рост цен газ на международном рынке может оказать негативное влияние на индийскую экономику и конечных потребителей газа в стране, сообщил РИА Новости ведущий индийский эксперт в области энергетики, председатель Независимого института энергетической политики Нарендра Танеджа. Польская газета рассказала, как "удар по Москве" обогатит россиян

Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.

"Поскольку Индия сильно зависит от импорта, когда цены растут во всем мире, это становится все большим бременем для Индии, клиентам приходится платить больше, и в то же время правительство на федеральном уровне и уровне штатов не в настроении снижать налоги. Да, это повлияет на индийскую экономику и людей. В частности, (цены на) бензин и дизельное топливо окажут значительное влияние на повседневную жизнь людей", — сказал он.

Танеджа отметил, что Индия сильно зависит от импорта, поэтому глобальные кризисы оказывают негативное влияние на индийскую экономику и индийских потребителей. Глава европейской компании указал на причины газового кризиса в ЕС

"Сжиженный природный газ для Индии дороже, поскольку мы импортируем от 54 до 55% от общей потребности в природном газе, а цены на международном рынке все растут и растут, что, несомненно, окажет влияние на Индию. Поскольку мы являемся крупным импортером природного газа, розничные цены на природный газ выросли за последние три дня", — отметил он.

Ранее индийские нефтегазовые компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Hindustan Petroleum Corporation в четвертый раз за два месяца повысили цену на газ для населения Индии и для коммерческого и промышленного использования. Стоимость газа для населения, который поставляется в баллонах на 14,5 килограмма, в Дели и Мумбаи составит 899,50 рупий (12 долларов), в Ченнаи стоимость баллона составит 915,50 рупий (12,2 доллара), а в Калькутте – 926 рупий (12,3 доллара), что является самой высокой ценой в мегаполисах Индии.