Эксперт Танеджа: мировой рост цен на газ может негативно сказаться на экономике Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — ПРАЙМ. Рост цен газ на международном рынке может оказать негативное влияние на индийскую экономику и конечных потребителей газа в стране, сообщил РИА Новости ведущий индийский эксперт в области энергетики, председатель Независимого института энергетической политики Нарендра Танеджа.
Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
"Поскольку Индия сильно зависит от импорта, когда цены растут во всем мире, это становится все большим бременем для Индии, клиентам приходится платить больше, и в то же время правительство на федеральном уровне и уровне штатов не в настроении снижать налоги. Да, это повлияет на индийскую экономику и людей. В частности, (цены на) бензин и дизельное топливо окажут значительное влияние на повседневную жизнь людей", — сказал он.
Танеджа отметил, что Индия сильно зависит от импорта, поэтому глобальные кризисы оказывают негативное влияние на индийскую экономику и индийских потребителей.
"Сжиженный природный газ для Индии дороже, поскольку мы импортируем от 54 до 55% от общей потребности в природном газе, а цены на международном рынке все растут и растут, что, несомненно, окажет влияние на Индию. Поскольку мы являемся крупным импортером природного газа, розничные цены на природный газ выросли за последние три дня", — отметил он.
Ранее индийские нефтегазовые компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Hindustan Petroleum Corporation в четвертый раз за два месяца повысили цену на газ для населения Индии и для коммерческого и промышленного использования. Стоимость газа для населения, который поставляется в баллонах на 14,5 килограмма, в Дели и Мумбаи составит 899,50 рупий (12 долларов), в Ченнаи стоимость баллона составит 915,50 рупий (12,2 доллара), а в Калькутте – 926 рупий (12,3 доллара), что является самой высокой ценой в мегаполисах Индии.
https://1prime.ru/gas/20211008/834907328.html