МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована и готова быстро обсуждать с Европой тему новых долгосрочных контрактов по газу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы публично признают, что Россия в отношении поставок газа в Европу выполняет все свои обязательства "по верхней планке".

В Кремле категорически не согласны с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что РФ использует энергоресурсы как оружие.

"Это ошибочная оценка", — сказал Песков. Он добавил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия для политического давления, даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставки.

"Такого не было, и такого не будет", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

США, в свою очередь, постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергопроектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы., отметил Дмитрий Песков.

"В данном случае США как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента политического и коммерческого шантажа, мы этого никогда не делали", — подчеркнул он.