МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода. Такое мнение в эфире "Польского радио" высказал аналитик Даниэль Чижевский. В МИД рассказали, для чего задумывался "Северный поток-2"

"Владельцем "Северного потока — 2" может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой", — уверен Чижевский. При этом, назвав такой сценарий «крайним вариантом», он отметил, что "Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе одобрит выведение "Северного потока — 2" из-под юрисдикции законодательства Евросоюза.

Также аналитик выразил уверенность, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать запуску "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

В сентябре "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода. С июня ведется работа над сертификацией его оператора. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в нынешнем отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.