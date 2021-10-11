ПЕКИН, 11 окт — ПРАЙМ. Помочь урегулировать энергетический кризис в Европе должен "Северный поток-2", однако США ради своих геополитических интересов вмешиваются и подавляют подобные проекты. Об этом рассказал на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что "проект "Северный поток-2" не только воплощает взаимодополняемость России и Европы в области энергоресурсов, но и поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. В МИД рассказали, для чего задумывался "Северный поток-2"

"США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты", — считает Лицзянь.

Дипломат также выразил уверенность, что США наносят ущерб законным правам и интересам, а также сотрудничеству России и Европы.