МАДРИД, 11 окт — ПРАЙМ. Европе может понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах, сказал в интервью газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европа захотела еще больше российского газа

По его словам, проблема поставок газа является острой и имеет геополитическое измерение, именно поэтому идут разговоры о том, чтобы газовые сделки заключались не отдельными странами, а совместно.

"Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток 2". Пусть воспользуется этой конъюнктурой, чтобы лить воду на свою мельницу", — заявил Боррель.

"Нам по-прежнему нужен российский газ и, возможно, больше, чем заключено в контрактах", — добавил он.

Кроме того, Боррель считает необходимым пересмотреть систему ценообразования на электроэнергию в ЕС и призывает сократить влияние цен на газ. "Было бы разумно пересмотреть модель и посмотреть, адаптируется ли она к обстоятельствам….Но подобные изменения занимают время, а конъюнктура требует более быстрых решений", — добавил он.