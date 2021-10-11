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Европе может понадобиться больше российского газа
Газ
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Европе может понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах, сказал в интервью газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, проблема... ПРАЙМ, 11.10.2021
энергетика, новости, газ, европа, россия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАДРИД, 11 окт — ПРАЙМ. Европе может понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах, сказал в интервью газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, проблема поставок газа является острой и имеет геополитическое измерение, именно поэтому идут разговоры о том, чтобы газовые сделки заключались не отдельными странами, а совместно.
"Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток 2". Пусть воспользуется этой конъюнктурой, чтобы лить воду на свою мельницу", — заявил Боррель.
"Нам по-прежнему нужен российский газ и, возможно, больше, чем заключено в контрактах", — добавил он.
Кроме того, Боррель считает необходимым пересмотреть систему ценообразования на электроэнергию в ЕС и призывает сократить влияние цен на газ. "Было бы разумно пересмотреть модель и посмотреть, адаптируется ли она к обстоятельствам….Но подобные изменения занимают время, а конъюнктура требует более быстрых решений", — добавил он.