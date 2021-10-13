МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новый доклад МЭА — просто попытка "сыграть" против нефти. Об этом в интервью радио Sputnik эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. МЭА представило доклад о перспективах потребления энергоносителей

Напомним, что о том, что падение спроса на нефть произойдет к середине XXI века при любом из возможных сценариев, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021. В документе приводятся три варианта развития событий, и каждый из них включает снижение интереса потребителей к этому виду топлива.

Отмечается, что самые радикальные изменения могут произойти при сценарии Net Zero Emissions. Он предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике и падение цен на нефть до 24 долларов за баррель к 2050 году. В том случае, если государство просто выполнят все взятые на себя обязательства, как предусматривает Announced Pledges Scenario, стоимость нефти к 2050 году может составить 64 доллара за баррель. Третий вариант, Stated Policies Scenario, основан на действующих климатических стратегиях, в соответствии с ним цены на нефть к 2050 году могут находиться на уровне от 60 до 90 долларов за баррель.

По мнению Хуршудова, "они только лоббируют свои собственные интересы. Хоть какое-нибудь обоснование дали бы, но нет. Они просто говорят и "капают на мозги", а биржа верит этим прогнозам. Это игра против роста нефтяных цен".

В ближайшее время, по словам эксперта, ожидать снижения интереса к нефти не стоит.

"Поскольку стоимость барреля отметку в 80 долларов "пробила" вверх, то они продолжат рост. К Новому году, может быть, до 100 долларов за баррель и не дойдет, но выше 90 (долларов за баррель, — прим. ред.) будет", — подытожил Хуршудов.