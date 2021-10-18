КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Украина готовится к импорту электроэнергии из Белоруссии, она может поступить в страну в начале ноября, сообщает в понедельник издание "Экономическая правда".

На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Министерство энергетики Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии во время отопительного сезона.

"Белорусская электроэнергия может поступить на Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Белоруссией", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, конкурс будет проводить национальный оператор электросетей "Укрэнерго". Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься с 22 по 24 октября.

"Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября — то есть за два дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Белоруссии. Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Белоруссии могут быть возобновлены", — сообщает издание.

Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.