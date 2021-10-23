МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Газотранспортная система (ГТС) Украины может обеспечить поставки объема до 146 миллиардов кубометров газа в страны Европы по конкурентным тарифам. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в ходе "Украинского газового инвестиционного конгресса".

"Украина готова гарантировать дальнейшее предоставление услуги транзита природного газа в Европу объемом до 146 млрд кубометров по конкурентным тарифам. Однако для того, чтобы быть вполне конкурентными, нужно соответствующее поле для конкуренции — с одинаковыми для всех игроков рынка правилами, требованиями, возможностями и условиями. То есть все маршруты транзита должны работать в соответствии с директивами Третьего энергопакета с возможностью реализовать свои права. Мы как страна сделали все, что требовалось нормами ЕС — провели анбандлинг Оператора ГТС, у нас прозрачное тарифообразование, введено европейское энергетическое законодательство и сетевые кодексы. Следующий шаг — за ЕС, потому что прежде всего страдать от монополии Газпрома на транзит газа будет Европа", — цитирует менеджера пресс-служба.

Макогон считает, что показательной в соблюдении принципа энергетической солидарности Евросоюза будет сертификация оператора российского газового проекта "Северный поток — 2".

Он отмечает, что сертификация компании Nord Stream 2 AG нарушает требования Газовой Директивы ЕС. Она позволит оператору "Северного потока — 2" остаться в составе группы российской компании "Газпром". Это значит, что поставщик газа в Европу будет под контролем доминирующего игрока рынка и без возможности независимо и беспристрастно обеспечивать транспортировку газа по этой трубе.

Глава ГТС Украины добавил, что для дальнейшего развития газового рынка как Киев, так и стран Европы, важно сохранить физический транзит газа по территории Украины. Также нужно обеспечить доступ иностранным трейдерам в украинские ПХГ и наращивать добычу газа в Украине, повышать энергоэффективность и готовиться к транспортировке возобновляемых газов.