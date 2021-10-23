КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Украина получит выгоду от скидки России на транзит газа по своей территории, предлагая транзит сверх объемов на особых условиях, заявила советница министра энергетики страны Елена Зеркаль. Эксперт прокомментировал предложение Зеленского по газу

"Как и во время рождественских распродаж, выгоду от скидки получает продавец, а не покупатель. Этот ход на самом деле может помочь Украине в вопросе энергетической безопасности. И не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе", — цитирует Зеркаль издание ZN.UA.

По сообщению издания, по ее словам, важно помнить, что предложение распространяется только на дополнительные объемы газа, цены на прокачку по действующему контракту никто не предлагает менять. Несмотря на кризис Россия только на треть заполнила ГТС Украины.

"Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", —подчеркнула советница министра.

Украина с осени 2015 года прекратила закупать газ у России, вместо этого Киев закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе. Украинские политики неоднократно заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России. Украина может обеспечить до 146 миллиардов кубов газа в Европу

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, которое содержит информацию о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности, а также общие цели по защите климата. Документ также содержит ряд условий работы "Северного потока — 2". В частности, два государства заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить поставки российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все возможные рычаги для содействия продлению существующего контракта на срок до 10 лет, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их до 1 сентября 2021 года. Также, Берлин обязуется добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергетику в качестве орудия давления на европейские страны.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе пятилетний контракт, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после окончания действия предыдущего контракта.