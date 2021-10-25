Запасы газа в хранилищах Украины составляют 18,5 миллиарда кубов
Оператор: запасы газа в украинских ПХГ на 24 октября составляют около 18,5 миллиардов кубометров
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КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 миллиардов кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные на сайте оператора газохранилищ Украины "Укртрансгаза".
При этом, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в хранилища прекращена с 4 октября, и на данный момент осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 24 миллионов кубометров в сутки.
В начале октября глава " Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее в минувшую пятницу СНБО поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.
https://1prime.ru/gas/20211025/835031330.html
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