КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 миллиардов кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные на сайте оператора газохранилищ Украины "Укртрансгаза". СМИ: сообщили сделке Молдавии с "Нафтогазом"

При этом, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в хранилища прекращена с 4 октября, и на данный момент осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 24 миллионов кубометров в сутки.

В начале октября глава " Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее в минувшую пятницу СНБО поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.