МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 27 октября встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в страну. Об этом Спыну заявил в ходе брифинга. Кремль надеется на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

"Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт", — заявил молдавский вице-премьер. По его словам, Молдавия хочет провести независимый аудит, чтобы проанализировать долговые обязательства перед "Газпромом".

Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. В Молдавии рассказали, как накопилась большая часть долга за газ

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".