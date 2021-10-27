МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Газ нужен экономике Германии на протяжении долгого времени, это необходимое условие перехода к возобновляемой энергетике. Об этом рассказал лидер немецких социал-демократов, который претендует на пост канцлера ФРГ, Олаф Шольц, на конгрессе ассоциации профсоюзов горнодобывающей, химической и энергетической промышленности (IGBCE) в Ганновере. Названы последствия "исторического" долга Молдавии перед Россией

Он подчеркнул, что "мы должны действительно обеспечить форсирование развития, потому что это предпосылка для реализации отказа от угольной энергетики. Это и предпосылка для того, чтобы это прошло быстрее. Эта предпосылка всегда озвучивалась, и она продолжает действовать, это вне всякой политики, потому что было бы безответственно, если бы мы в некоторой степени не обеспечивали безопасность поставок электричества в Германию на будущее".

Шольц отметил, что "это относится как к развитию возобновляемой энергетики и электросетей, так и на долгое время к тому, что мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это важное условие для того, чтобы мы преодолели этот переходный период".

"Это будет развиваться и использоваться на стадии трансформации к переходным технологиям, чтобы нам быстрее перейти к нему, вне зависимости от производственных ресурсов, которые у нас были до этого. Считаю, что мы можем добиться этого, если сделаем это сообща", — добавил возможный будущий канцлер Германии.