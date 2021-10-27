МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации уже почти достигло 400 тысяч, выполнено 13 тысяч договоров с гражданами, а общий потенциал сейчас оценивается в 3 миллиона домовладений, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Траты "Газпрома" на газификацию могут более чем удвоиться

"Почти 3 миллиона могут претендовать, почти 400 тысяч заявок получено различными способами, уже почти 60 тысяч договоров заключено из этих заявок, более 13 тысяч договоров исполнено", — привел цифры Сорокин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по энергетике.

Замминистра напомнил, что, помимо клиентских центров "Газпром межрегионгаза", подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ.

Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.