МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Никаких политических условий при переговорах России и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. FT узнала, что предложил "Газпром" Молдавии в обмен на скидку на газ

"Это исключительно коммерческие переговоры, никакой политизации здесь нет быть не может ", — подчеркнул он.

По его словам, в ходе переговоров затрагивается тема потребности в газе, а также коммерческие предложения, предлагаемая скидка и проблема аккумулированного долга.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".