КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика в декабре может платить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров. Россия и Молдавия обсудят ситуацию в энергетике

По его словам, к этому месяцу ожидается снижение рыночной стоимости "голубого топлива".

"Компания "Молдовагаз" в течение двух-трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф", — заявил Спыну.

Ранее в понедельник молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.