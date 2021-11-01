КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Тариф на газ для населения Молдавии вырастет уже в ноябре, предупредил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. В Молдавии ждут снижения цен на газ до $400 долларов за тысячу кубов

По его словам, пока сложно сказать, насколько он увеличится. "Нужно учитывать, что в октябре мы уже покупали газ по 790 долларов за тысячу кубометров, но тариф не менялся", — сказал Спыну в ходе брифинга.

Вице-премьер добавил, что власти Молдавии проработают механизм компенсации роста цен для населения и привлекут для этого 60 миллионов евро, выделенные республике Евросоюзом для преодоления энергокризиса.

Сегодня граждане Молдавии платят 4,29 лея (25 центов) за кубический метр газа.