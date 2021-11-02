МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался за скорейший запуск в эксплуатацию "Северного потока-2", передает РИА Новости со ссылкой на газету Bild. Германия хочет договориться о транзите газа через Украину после 2024 года

Зедер считает, что ввод газопровода способен остановить рост газовых цен в Европе.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", — заявил премьер-министр Баварии.

Сертификация "Северного потока-2", как ранее заключило Министерство экономики Германии, не угрожает безопасности поставок топлива в Германию и Евросоюз.

Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября она увеличилась вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в $1937 долларов.