МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Об этом написала немецкая газета Die Welt.

Ранее Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн так и поступит, после чего российский лидер распорядился информировать его о ходе этой работы. Украина заявила о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа

Издание отмечает, что "это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением".

Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%.

"Он (энергетический кризис в Европе — прим. ред.) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", — подытожила Die Welt.