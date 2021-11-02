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2021-11-02T11:19:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211102/835102346.html

"Новатэк" ожидает стабилизации цен на газ в следующем году

Газ

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https://россиясегодня.рф

"Новатэк" отмечает начало коррекции цен на рынке газа и ожидает их возвращения до более-менее нормальных уровней на горизонте 6-9 месяцев. ПРАЙМ, 02.11.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60