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2021
https://1prime.ru/gas/20211102/835102346.html
"Новатэк" ожидает стабилизации цен на газ в следующем году
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"Новатэк" отмечает начало коррекции цен на рынке газа и ожидает их возвращения до более-менее нормальных уровней на горизонте 6-9 месяцев. ПРАЙМ, 02.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" отмечает начало коррекции цен на рынке газа и ожидает их возвращения до более-менее нормальных уровней на горизонте 6-9 месяцев.