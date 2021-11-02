КИЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Украинская ГТС готова закачать биометан в сети с 2022 года, для закачки водорода потребуется больше времени, сообщил заместитель генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС Украины" Павел Станчак. "Газпром" не забронировал мощности Украины и Польши на начало 2022 года

Рада в октябре приняла закон, который необходим для развития рынка биометана в Украине, соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон направлен на определение термина "биометан", который в настоящее время отсутствует в законе "Об альтернативных видах топлива", а также устанавливает законодательные основы для создания и функционирования реестра биометана в стране.

"Для Оператора ГТС Украины важно, что биометан можно транспортировать по украинской газотранспортной системе и потенциально экспортировать в страны ЕС, где он пользуется значительным спросом. Перспективы развития производства и транспортировки биометана более доступны в краткосрочной перспективе, в отличие от водорода. Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети, при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС, производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины. У нас уже есть предварительная заявка на подключение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", – цитирует Станчака пресс-служба компании.

В пресс-службе подчеркнули, что биометан может существенно способствовать декарбонизации экономики, делая возобновляемые газы доступными для транспорта, промышленности и энергетики. Есть примеры в ЕС, когда операторы ГТС закупают биометан на собственные нужды с целью декарбонизации деятельности по транспортировке энергоносителей. Запасы угля на ТЭС Украины за неделю сократились

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в перспективе может стать для Германии основным поставщиком водорода и иметь политическое влияние, как сейчас имеет Россия в вопросах газа.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен ранее заявила, что власти ФРГ до 2045 года намерены полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, поэтому Украине стоит задуматься над транзитом водорода, а не газа.