МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга снизилась почти на 5% к расчетной цене среды, до 865,2 доллара (752,4 евро) за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Путин рассказал о спорах с Белоруссией по нефти и газу

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 935,6 доллара (806,5 евро) за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до минимальных 849 долларов (738,3 евро), а к закрытию торгов составила 865,2 доллара (752,4 евро), что с учетом курсовой разницы на 4,9% ниже расчетной цены среды.

Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа".

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду она составила 918 долларов (791,4 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.