МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" ввел в эксплуатацию Харбейское месторождение Северо-Русского кластера, годовой уровень добычи на нем составит 3,6 миллиарда кубометров газа, заявила компания. В "Газпроме" рассказали о поставках газа во Францию

"Новатэк" сообщает, что дочернее предприятие компании "Новатэк-Таркосаленефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Харбейском месторождении Северо-Русского кластера. Годовой уровень добычи газоконденсатной программы месторождения составляет 3,6 миллиарда кубометров природного газа и 0,6 миллиона тонн газового конденсата в год", — говорится в сообщении.

"Запуск Харбейского месторождения внесет существенный вклад в объемы добычи газа и жидких углеводородов "Новатэка". Одним из наших стратегических приоритетов является поддержание уровня добычи в зоне Единой системы газоснабжения, и мы продолжаем развивать Северо-Русский добывающий кластер, который играет важную роль в нашей стратеги", – отметил председатель правления компании Леонид Михельсон.