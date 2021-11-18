МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью с изданием Bild выступил с призывом к властям Германии отказаться от сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" и не давать Москве дополнительные деньги за газ.

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — заявил Моравецкий.

В беседе с газетой Моравецкий также обратился к кандидату на пост канцлера Германии Олафу Шольцу: "Северный поток — 2" должен быть остановлен".

Напомним, что 16 ноября федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG (оператор трубопровода, принадлежит "Газпрому") как независимого оператора. В агентстве пояснили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком газопровода. Для этого будет необходимо вновь подать полный комплект документов для процедуры сертификации.

Это означает приостановку отсчета четырехмесячного срока, который изначально был предусмотрен для принятия решения по трубе регулятором Германии.

Срок рассмотрения первоначальной заявки Nord Stream 2 должен был закончиться 8 января 2022 года. В результате Евросоюз зимой не получит дополнительных поставок газа по новому трубопроводу.