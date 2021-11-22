МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась до 995,8 доллара за тысячу кубометров, что на 2,2% ниже расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные биржи ICE. "Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures чуть превысила 1000 долларов. Максимум составил 1022,4 доллара, а минимум — 954,3 доллара. Стоимость к концу торгов опустилась до 995,8 доллара, что на 2,2% ниже расчетной цены пятницы.

Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.

Рост резко активизировался 16 ноября на новостях о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". А днем ранее на динамику цен могли повлиять результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.