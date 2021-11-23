МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник демонстрировала волатильность, цены после снижения до минимальных 965 долларов за 1 тысячу кубометров к закрытию торгов вторника выросли более чем на 8% и превысили 1065 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила почти 1000 долларов. Минимум торгов составил 965 долларов, в целом в течение дня цены росли, к закрытию торгов стоимость поднялась до 1067,4 доллара за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — примерно 980 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Ещё в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превышала 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".