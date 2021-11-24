МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Тема цен на газ будет на повестке дня во время переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича 25 ноября в Сочи, как и вопросы борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах — не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная", — сказал Песков.