КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Рекордные за последние годы 285,5 миллиона долларов потратили в 2021 году на модернизацию ГТС Украины в 2021 году, сообщается на сайте ООО "Оператор ГТС Украины". "Газпром" с понедельника увеличил транзит газа через Украину в Европу

"Выполнение производственных программ "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) за 2021 год составило 8,1 млрд грн (285,5 миллиона долларов — ред.). Это самый большой показатель за последние годы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что денежные средства были направлены на обновление объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонты, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы. "Это необходимый комплекс работ по поддержанию ГТС в надлежащем состоянии для бесперебойной транспортировки газа украинским и европейским потребителям", — уточняется в релизе.

Наиболее значительные проекты – реконструкция приоритетных компрессорных станций, которые будут задействованы при любых сценариях транзита следующих лет. Речь идет о компрессорных станциях (КС) "Бар", КС "Яготин", КС "Диканька", КС "Бердичев", КС-16 "Александровка", КС "Долина-2", КС "Красилов", КС "Ужгород", КС "Комарно", КС "Богородчаны".

Кроме того, 2021 году проведена внутритрубная диагностика почти 2 тысяч километров магистральных газопроводов (МГ), речь идет о 8 участках МГ "Уренгой-Помары-Ужгород" и 7 участках МГ "Прогресс".

"Модернизация и оптимизация украинской ГТС – гарантия энергетической безопасности Украины и бесперебойности транспортировки газа украинским и европейским потребителям. Несмотря на "зеленый" курс, природный газ еще долгие годы будет необходим для нужд экономики и населения. ОГТСУ отвечает за надежную и безопасную эксплуатацию, поддержание и развитие газотранспортной системы. К 2025 году мы планируем полностью завершить реконструкцию 10 ключевых компрессорных станций, которые используются для транспортировки украинского газа, что гарантирует стабильную работу ГТС в последующие 20-30 лет, независимо от наличия транзита газа", – цитирует пресс-служба генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

В компании рассказали и о планах на 2022 год: ОГТСУ планирует сдать в эксплуатацию КС "Яготин" и КС "Бар", где сейчас ведутся работы по реконструкции. Кроме того, планируется начать работы по проектированию по КС "Диканька", КС "Бердичев", КС-16 "Александровка", КС "Долина-2", КС "Красилов". В 2022 году ОГТСУ завершит разработку технико-экономического обоснования и осуществит процедуры закупок работ "под ключ" по КС "Комарно", КС "Ужгород" и КС-21 "Богородчане".