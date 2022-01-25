МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов не изменились к расчётной цене накануне и составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" с понедельника увеличил транзит газа через Украину в Европу

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 1050 долларов, в первые часы колебалась в диапазоне 1010-1095 долларов, в основном снижаясь к итоговой — расчётной — цене понедельника. Затем котировки перешли к более уверенному росту и почти час были в плюсе, росли до 1114 долларов. Однако к закрытию торгов стоимость чуть снизилась — до 1086,6 долларов, что равно расчётной цене накануне.

Котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. Итоговая расчетная цена составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.

"Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и словацкого оператора ГТС Eustream. Прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели (обновлённые данные появятся 26 января).

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.