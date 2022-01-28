БЕРЛИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Председатель наблюдательного совета новой немецкой дочки Nord Stream 2 Дитер Халлер, предположительно, прекратил работу в фирме по требованию министерства иностранных дел Германии, сообщает издание Zeit со ссылкой на собственную информацию.

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