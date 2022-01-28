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2022
https://1prime.ru/gas/20220128/835917371.html
СМИ: Берлин запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Председатель наблюдательного совета новой немецкой дочки Nord Stream 2 Дитер Халлер, предположительно, прекратил работу в фирме по требованию министерства... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Председатель наблюдательного совета новой немецкой дочки Nord Stream 2 Дитер Халлер, предположительно, прекратил работу в фирме по требованию министерства иностранных дел Германии, сообщает издание Zeit со ссылкой на собственную информацию.
Новость дополняется