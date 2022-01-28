МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Салливан заявил в ходе брифинга, что газопровод "Северный поток — 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину. МИД Германии заявил о подготовке "спектра" санкций против России

Салливан подчеркнул, что позиция Белого Дома по трубопроводу хорошо известна.

"Если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных — эпитеты были разные — экономических последствий", — сказал посол.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.