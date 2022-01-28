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Посол США пригрозил "Северному потоку-2" масштабными санкциями
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Посол США в России Джон Салливан заявил в ходе брифинга, что газопровод "Северный поток — 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину. Салливан... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, газ, россия, сша, санкции против рф, газопровод, северный поток - 2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Салливан заявил в ходе брифинга, что газопровод "Северный поток — 2" подпадет под масштабные санкции США, если РФ "вторгнется" на Украину.
Салливан подчеркнул, что позиция Белого Дома по трубопроводу хорошо известна.
"Если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, санкции против "Северного потока 2" станут частью масштабных или значительных — эпитеты были разные — экономических последствий", — сказал посол.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает.